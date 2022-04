Danes je že jutri. Tako se glasi vodilo organizatorjev devetega festivala novinarstva in novih medijev Link, ki bo od 5. do 8. maja ponovno potekal na Velikem trgu. Bogat spored debat in predstavitev, ki se bodo od četrtka do nedelje zvrstile v Trstu, bo uperjen v razumevanje najbolj aktualnih dogodkov. Pripravila sta ga Giovanni Marzini in Francesca Fresa, ki s ponosom opozarja, da je festival Link že leta 2020, kot prvi festival v Furlaniji - Julijski krajini, pristopil k evropski kampanji »No Woman No Panel«, kar pomeni, da bo na vsakem dogodku sodelovala vsaj ena sogovornica. Festival prireja agencija Prandicom v partnerstvu z družbo Fincantieri, v sodelovanju s tržaško občino, s prispevkom Dežele FJK, Fundacije CRTrieste in banke Crédit Agricole Friuladria ter pod pokroviteljstvom novinarske zbornice in enotnega novinarskega sindikata FNSI.

Posebno pozornost bodo letos namenili predstavitvam knjižnih novitet. Tako bo na primer angleški politični ekonomist Raj Patel predstavil svoj esej o medicini, konfliktih in neenakosti, ki pestijo sodobno družbo; knjiga bo v italijanskem prevodu izšla 28. aprila, tržaška predstavitev pa bo edina na Apeninskem polotoku. Z njim se bosta pogovarjala ekonomistka Loretta Napoleoni in novinar Edoardo Vigna.

Med ostalimi napovedani gosti velja omeniti novinarja in TV voditelja Gianluigija Nuzzija: konec parila bo izšla njegova reportaža I predatori (tra noi), v kateri se sooča s »plenilci«, ki v naši neposredni bližini hlastajo po drogah in zdravilih, pod vplivom katerih večkrat storijo okrutna dejanja.

Sergio Rizzo bo predstavil svojo knjigo o sodnikih, »ki vladajo Italiji«, Trst pa bo obiskal tudi novinar Francesco Battistini, ki tačas poroča z ukrajinskih bojišč. S kolego in soavtorjem Marziom Mianijem bosta predstavila knjigo Maledetta Sarajevo o tragičnem obleganju bosanske prestolnice, ki se je začelo pred natanko 30 leti. Direktor TG2 Gennario Sangiuliano pa bo predstavil posodobljeno izdajo svoje knjige Putin, vita di uno zar o politiku, ki je tačas v središču svetovne pozornosti. Festival bo, kot že napovedano, gostil tudi novinarja in pisatelja Alda Cazzulla, letošnjega prejemnika nagrade Crédit Agricole FriulAdria – pričevalci zgodovine.