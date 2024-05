Ob stoletnici bodo poskrbeli za obnovo Verdijevega kipa

Pred stotimi leti je v Trstu nastal drugi Rotary klub v Italiji. Po Milanu je bilo namreč mesto v zalivu s svojo kulturno, versko in etnično raznolikostjo po mnenju ustanoviteljev znane dobrodelne skupnosti primerno za dejavnost kluba. Ustanovila sta ga Victor A. Amodeo in Grant A. Greenham, katerih se je včeraj na predstavitvi dogodkov ob pomembnem jubileju spomnila predsednica Gaia Furlan: »Po nekajletnem premoru med fašizmom, ki ga klub ni podpiral, in vojno smo z delovanjem nadaljevali neprekinjeno od leta 1947 do danes.«

Dejavnosti ob stoletnici namenjajo še zlasti mladim. S številnimi dogodki, tečaji, natečaji in dobrodelnimi akcijami, ki jih sicer prirejajo vsako leto, se jim želijo približati in jim ponuditi priložnost za osebni razvoj. Svoj praznik obeležuje klub tudi s fotografskim natečajem in dvema publikacijama.

Višek praznovanj pa bo v poletnih mesecih. Rotary klub bo namreč mestu ponudil obnovo bronastega kipa Giuseppeja Verdija na Trgu san Giovanni. Z deli bodo začeli v prihodnjih dneh.

