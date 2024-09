Danes osrednja slovesnost na bazovski gmajni

Danes popoldne bo ob 15. uri na bazovski gmajni osrednja slovesnost, na kateri se bomo spomnili štirih bazoviških junakov, ki so bili 6. septembra 1930 usmrčeni po obsodbi na prvem tržaškem procesu. Še prej, ob 10. uri, bodo od bazovskega kala krenili pohodniki vseh zamejskih planinskih organizacij. Pohod se bo kot običajno zaključil popoldne pri spomeniku na bazovski gmajni, kjer so pred 94. leti fašistične oblasti usmrtile Ferda Bidovca, Franja Marušiča, Zvonimirja Miloša in Alojza Valenčiča. Tu bo nato potekala svečanost, na kateri bodo tudi recitirali pisma Franja Marušiča, ki jih v zadnjih mesecih svojega življenja izza zapahov pošiljal družini v Trst.

»Bazoviški junaki imajo pomembno častno mesto v slovenski narodni zavesti. Kot tigrovci so bili prvi evropski antifašisti, ki so se fizično uprli italijanskemu fašizmu in njegovi politiki sistematičnega raznarodovanja slovenskega naroda,« je svoj govor začel generalni konzul Gregor Šuc. Bazovica, je nadaljeval, je opomin na tragičnost trpljenja primorskih Slovencev, je pa tudi zgodba o boju za svobodo. Je zgodba o tragični zgodovini Evrope, vendar je tudi zgodba spomina, oproščanja in sožitja med Slovenci in Italijani, ki so bili po drugi svetovni vojni sposobni preseči delitve, nestrpnost in bolečine.