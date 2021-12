Danes poklon openskim junakom

Osemdeset let je preteklo, odkar so 15. decembra 1941 Viktor Bobek, Ivan Ivančič, Simon Kos, Pinko Tomažič in Ivan Vadnal, obsojeni na drugem tržaškem procesu, podlegli fašističnimi strelom na openskem strelišču. Njihovemu spominu posvečamo v današnjem Primorskem dnevniku dve strani z zapisi Boruta Klabjana, Stanke Hrovatin in Petra Verča.

PROSLAVA DANES OB 15. URI

Danes bo ob 15. uri pred spomenikom na openskem strelišču osrednja proslava. Udeležencem organizatorji priporočajo, naj pridejo pravočasno, ker bodo pred vstopom preverjali PCT pogoje, ki so obvezni za vstop na prizorišče. Glavno besedo bosta imela predstavnika osrednjih državnih italijanskih in slovenskih borčevskih organizacij, predsednik ZZB za vrednote NOB Slovenije Marjan Križman in podpredsednik VZPI-ANPI Carlo Ghezzi. Po ustaljeni navadi bosta pozdravila tudi Gorazd Humar, predsednik društva TIGR za Primorsko, in Sergio Amadio, predsednik sekcije združenja pehotne vojske iz Villorbe pri Trevisu, kjer so skrivno pokopali peterico ustreljenih. Nastopili bodo moški pevski zbor Tabor in Stane Malič pod vodstvom Davida Žerjala, TPPZ Pinko Tomažič in otroški zbor osnovne šole Pinka Tomažiča iz Trebč pod taktirko Pie Cah.

Dogajanje se bo kasneje preselilo v Prosvetni dom, kjer bo ob 17. uri na vrsti gledališka predstava Slovenskega stalnega gledališča Bidovec - Tomažič: tovarištvo. Z njo je Patrizia Jurinčič Finžgar raziskala lika mladih tovarišev onkraj bolj poznanega junaškega mita.

Ob 18.30 bodo javnosti predstavili tudi mural Jakoba Jugovica, posvečen Pinku Tomažiču.