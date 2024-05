Danes prvi vstopni izpit za medicino

Danes poteka tudi na tržaški univerzi tako kot po celi Italiji prvi termin za sprejemni izpit na fakultetah za medicino in kirurgijo ter za zobozdravstvo. V Trstu se bo izpita udeležilo 531 kandidatov iz tržaške, goriške in pordenonske pokrajine. Med temi je tudi sedem kandidatov iz drugih držav. Velika večina je žensk (70 odstotkov), in sicer 376 prijavljenih.

Kandidati in kandidatke bodo odgovarjali na 60 vprašanj iz biologije, kemije, fizike, matematike in drugih ved, za kar bodo imeli 100 minut časa. Drugi termin za opravljanje vstopnega izpita bo 30. julij. Na takratni izpit se je prijavilo 576 ljudi, med katerimi je 410 kandidatk in 166 kandidatov. Sezname kandidatov, ki so pozitivno opravili vstopni izpit, bodo objavili 10. septembra.

Pred drugim terminom za opravljanje sprejemnega izpita bodo na tržaški univerzi priredili brezplačni pripravni tečaj, katerega se lahko udeležijo tudi študenti, ki so se prijavili na sprejemni izpit iz drugih zdravstvenih poklicev. Potekal bo 17. in 18. julija.