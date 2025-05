Danes rektorske volitve na tržaški univerzi

Na Univerzi v Trstu bodo danes v prvem krogu volitev izbirali novo rektorico, ki bo na tem mestu nasledila Roberta Di Lenardo. Za mesto prve rektorice v več kot stoletni zgodovini univerze se potegujeta Ilaria Garofolo in Donata Vianelli.

Svoj elektronski glas bo med 9. in 18. uro lahko oddalo 1546 volilnih upravičencev. Med temi so profesorji in univerzitetni raziskovalci, zaposleni v administrativnih organih univerze in predstavniki študentov v akademskem senatu, upravnem odboru univerze in odboru za univerzitetne športne dejavnosti. Glasovali bodo lahko tudi člani odbora študentov pri deželni agenciji za pravico do študija Ardis ter predstavniki študentov v upravnih odborih desetih fakultet tržaške univerze.

Za zmago v prvem krogu bo morala ena od dveh kandidatk zbrati vsaj 505 glasov. Če do tega ne bo prišlo, se bosta kandidatki spet pomerili naslednji torek, 13. maja.