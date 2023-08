Danes še bolj vroče kot včeraj

Danes je na Tržaškem povečini še bolj vroče kot včeraj. V Trstu je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa ob 4. uri zjutraj namerila kar 30,1 stopinje Celzija, kar sodi v zgodovinske viške, danes opoldne pa v Zgoniku kar 35,7 stopinje Celzija.

Ob morju je burja oslabela in je tako že od 9. ure prevladal morski veter, zato je bila temperatura dopoldne nižja od včerajšnje. Ob 12. uri je Arpa namerila »le« 27,8 stopinje Celzija. Pri tem pa je treba pripomniti, da je meteorološka postaja na pomolu bratov Bandiera in je le nekaj metrov oddaljena od morja. Ob 10. uri je denimo navtični inštitut, ki je le malo bolj v notranjosti, že nameril več kot 30 stopinj Celzija.

Občutno topleje je na Kraški planoti, do koder vsaj do 12. ure še ni segel morski veter in je pihala burja. Ob 12. uri je tako v Zgoniku Arpa namerila 35,7 stopinje Celzija, ker je dobri 2 stopinji Celzija več kot včeraj, ko je bilo ob isti uri 33,6 stopinje Celzija. Pri Briščikih so ob isti uri namerili 35,1 stopinje Celzija, kar je 1,2 stopinje Celzija več kot včeraj ob isti uri, ko je bilo 33,9 stopinje Celzija.

Radiosonda iz Rivolta je medtem opolnoči namerila na višini 1500 metrov v prostem ozračju najvišjo letošnjo temperaturo 22,2 stopinje Celzija, kar je dobrih 9 stopinj Celzija več od dolgoletne normalnosti.