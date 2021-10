Danes shod proti fašizmu

Sindikati CGIL, CISL in UIL ter Vsedržavno združenje partizanov Anpi prirejajo danes ob 18. uri na Velikem trgu shod s pomenljivim geslom – Nikoli več fašizmov! Gre za odgovor na dogodke, ki te dni vzbujajo nič koliko skrbi, saj zadevajo temelje demokracije. Skvadristični napad na sedež CGIL v Rimu, za katerim stoji skrajno desna stranka Forza Nuova, pomeni napad na demokracijo in delo, so zapisali organizatorji v tiskovnem sporočilu. Italijanska ustava pa obsoja fašizem in zakon preprečuje oblikovanje strank, ki se v kakršnikoli obliki sklicujejo na fašizem.

»Nobenega dvoma ni: fašizem je treba izključiti iz vsakršne javne in politične razprave,« opozarjajo in državne institucije ter politiko pozivajo, naj se takoj in odločno odzovejo. Kako? S takojšnjo ukinitvijo vseh gibanj in strank, ki se sklicujejo na fašistično ideologijo in z izključitvijo vseh tistih ljudi, ki so znotraj političnih sil še vedno povezane s to ideologijo. Pa tudi z udeležbo na volitvah, tako da dokažemo, da se na fašistična, nasilna dejanja odgovori edino skozi demokratične odločitve in s krepitvijo sistema zastopanja.

K shodu so pristopili tudi SKGZ, gibanje Le Sardine, Fundacija Luchetta, Arcigay Arcobaleno iz Trsta in Gorice, Link Trieste, Demokratska stranka, Slovenska skupnost, Zdaj Trst, Stranka komunistične prenove, Gibanje 5 zvezd, Združeni za drugačno mesto, Open FVG, Articolo Uno, ICS, Odbor za mir Danilo Dolci, Acli, društvo Zeno in Articolo 21, UDS, Odbor za zaščito ustave in krožek Che Guevara.