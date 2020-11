Danes spletna razglasitev najboljših

Letošnji, 35. festival latinskoameriškega filma se počasi bliža koncu. Z zaprtimi kinodvoranami se je festival, ki se je začel pred tednom dni, preselil namreč na splet, točneje na platformo Mowies.com, od koder je lahko vsak ljubitelj filmov segel po kakih stotih naslovih – dokumentarcih, knjižnih predelavah in aktualnih filmih.

Tekmovalni del se je sinoči zaključil in danes bo ob 16. uri nagrajevanje na daljavo oz. v neposrednem prenosu po socialnem omrežju Facebook festivala. Iz glasbene dvorane Ca’ Sagredo bosta direktor Rodrigo Diaz in njegova namestnica Francesca Mometti ob spremstvu častnega konzula Urugvaja v Italiji Claudia Scarpe napovedala, kdo si je letos zagotovil nagrade in priznanja.

Še nekaj je filmov, ki si jih je mogoče ogledati v sekciji Shalom, judovska pot v Južni Ameriki – Cartas Maria Bomhekerja, Con los pies en la tierra Marthe Wolff in Graciele Rotman, Detrás del silencio Diega Adriána Grosmana ter Guedenk Marthe Wolff. Niz Okno v sedanjost pa ponuja El jardín del edén ene izmed najpomembnejših mehiških režiserk Maríe Novaro, ki opisuje skupino ljudi v Tijuani leta 1994 v iskanju lepšega življenja.

Na spletu se ne-tekmovalni program nadaljuje vse do jutri, ko bo dan posvečen zmagovalcem različnih festivalskih sekcij in tekom dneva bo lahko vsak gledalec preklopil na filme v okviru retrospektive posvečene Albertu Lecchiju. Številni gledalci so izrazili željo, da bi se ponovil tudi poseben poklon kubanskemu liderju s filmom Fidel de cerca, ki so ga podpisali Eduardo Flores, Gabriel Beristain in Roberto Chile.

Spletne vstopnice si je mogoče zagotoviti na spletni strani www.cinelatinotrieste.org, kjer so na voljo tudi podrobni opisi vsebine filmov.