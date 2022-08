Danes višek Kraške ohceti

27. Kraška ohcet bo danes ob 11. uri v cerkvici na Tabru dosegla svoj višek. Tam bo duhovnik Anton Bedenčič poročil Dano Puric in Ivana Kerpana. Hkrati bo podelil blagoslov zlatemu kraškemu paru, ki se je na Kraški ohceti poročil pred 50 leti.

Mladoporočenca bodo na Tabor pospremile narodne noše, ki se bodo ob 9. uri začele zbirati pri Kraški hiši. Potem bodo v sprevodu krenile do nevestinega simbolnega doma na Colu, od koder bodo nadaljevale proti Tabru. Na čelu sprevoda bosta korakala ženin in nevesta, ki bosta držala vogal belega robčka, ki velja za simbol devištva. Poročni, verski obred se bo začel ob 11. uri, pri maši bo pel mešani pevski zbor, ki ga bodo sestavljali pevci nekdanjega Mešanega mladinskega pevskega zbora Trst, pod taktirko Aleksandre Pertot; na orgle bo igral David Lenisa, na violino pa Florjan Suppani.

Ob 12.30 bosta novoporočenca izstopila iz cerkve, kjer ju bo pričakal špalir narodnih noš. Sprevod noš z Dano in Ivanom na čelu se bo spustil proti Repnu, kjer je ob 13.30 v Kraški hiši, ki predstavlja ženinov dom, predvidena predaja neveste. Dana in Ivan bosta nato stopila do vaške restavracije, kjer si bosta v družbi 120 povabljencev nekoliko oddahnila in se okrepčala. Ob 17. uri bosta novoporočenca prikorakala na trg in odplesala prvi ples ob melodijah Alpskega kvinteta.