Občina Trst je za današnji popoldan in večer, 23. oktobra, odredila dezinsekcijo v Grljanu zaradi potrjenega primera denge. Razkuževanje bo potekalo na območju kakih 200 metrov.

Nihče se ne bo smel zadrževati na prostem, prebivalci pa bodo morali do jutri zjutraj držati zaprta vrata in okna, prav tako bo prepovedano izobešanje perila in zadrževanje hišnih ljubljenčkov na prostem. Od 18. ure do 20. ure bo tudi prepovedan promet.