Davčni upravi zatajili več kot 2,5 milijona evrov vredna plovila

Finančna policija je na tržaški obali odkrila 21 rekreacijskih plovil, ki jih lastniki eno ali več let niso javili davčni upravi. Ta skupno presegajo vrednost 2,5 milijona evra. V sklopu večje nadzorne akcije so ugotovili, da se je v zadnjem obdobju močno povečalo število plovil, registriranih v tujini, ki pa so stalno privezana v Italiji. Plovila se najpogosteje nahajajo v turističnih marinah ali pa so shranjena v ladjedelnicah in skladiščih, so danes pojasnili finančni policisti.

Pojav, ki je znan pod imenom »flagging out«, omogoča nižje stroške upravljanja zaradi ugodnejših predpisov glede varnosti, zavarovanja in davkov v drugih državah.