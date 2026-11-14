Degustacija in ocenjevanje domačih vin

Skupina kraških vinarjev prireja degustacijo in ocenjevanje domačih vin, ki bo v sredo v Društveni gostilni v Gabrovcu med 16. in 18. uro. Do 19. ure bo potekalo druženje, nato bo sledilo nagrajevanje. Udeležba na pokušnji je vsem odprta, zato organizatorji toplo vabijo vse amaterske proizvajalce, ki bi si tega želeli, naj se prijavijo na prvo tovrstno ocenjevanje vin.

S svojim pridelkom se bo predstavilo deset nepoklicnih vinarjev, dodatne prijave bodo zbirali v društveni gostilni še v ponedeljek zvečer. Vinske vzorce bo mogoče oddati med 18. in 19. uro. Komisija enologov, ki bo na dan pokušnje ocenila kakovost domačin vin, bo podelila tri nagrade. Posebna nagrada bo prišla tudi od občinstva oziroma pokuševalcev, ki se bodo udeležili dogodka v Gabrovcu, ne bodo pa del žirije.

Za več informacij in navodila glede oddaje vinskih vzorcev lahko zainteresirani pokličejo na telefonsko številko 351 9394148.