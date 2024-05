Dekliški vokalni skupini Primorsko prva nagrada na državnem tekmovanju

Ob stoletnici rojstva uveljavljenega domačina in ustanovitelja tekmovanja Efrema Casagrandeja je Občina Vittorio Veneto z umetniškim vodjo Carlom Berlesejem priredila razstavo v spomin na pianista, skladatelja in dirigenta, program tekmovanja pa je priložnostno obogatila posebna kategorija, ki je bila namenjena izključno izvedbi skladb in priredb Casagrandeja. Dirigentka Aleksandra Pertot je iz tega opusa izbrala tri skladbe s sakralno vsebino, s katerimi je počastila letošnjo obletnico in z dodelano izvedbo skupine prepričala žirijo. Nagrado je na odru gledališča Da Ponte podelila hči skladatelja, Gloria Casagrande.

Letošnje tekmovanje je zaznamovala visoka kakovost številnih udeležencev, kar je predstavljalo velik izziv za nastopajoče skupine z raznih krajev Italije in posebno za tržaške pevke, ki so se tokrat prvič preizkusile na tako pomembnem tekmovalnem odru in na tekmovanju sploh. Ob omenjeni kategoriji so nastopile tudi v zahtevni kategoriji sakralne glasbe, v kateri so predstavile dela Quaggiata, Brisotta in Makorja, kot tudi drugih, mednarodno priznanih avtorjev, ki živijo ob meji ali so pripadniki manjšine (na primer baskovski skladatelj Javier Busto). Žirijo so sestavljali Pierluigi Comparin, Marco Berrini, Sandro Filippi, Elena Sartori in Paolo Zaltron. Veliko nagrado »Efrem Casagrande« za najboljši zbor celega tekmovanja je prejel dekliški zbor Enjoy (Cesano Maderno), ki je nastopil v kategoriji pop glasbe.