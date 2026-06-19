Dela petih slikark, ki so svoja dela prenesle na blago

Cvetice, živali, pravljična bitja, kuhinjske sestavine in še marsikaj so s papirja prenesle na blago. Tečajnice tržaške šole vezenin Trieste Ricama so s pomočjo igle in niti poustvarile dela petih ilustratork iz FJK, vezenine, ki so nastale v okviru projekta C’era una volta un filo (Nekoč je bila nit), bodo do nedelje razstavljale v dvorani Xenia na Tržaškem nabrežju. Na ogled je več kot sto del. Nekatera so razstavljena po izložbah krajevnih trgovin, tako da je projekt zajel več različnih lokacij.

»Osebe različnih starosti se z nami približajo svetu vezenin in uživajo v počasnem ustvarjanju z iglo in nitjo,« je na odprtju dejala predsednica šole Trieste Ricama Barbara Chiarelli. Predstavila je šolo vezenja, ki od leta 2005 deluje kot kulturno društvo in promovira vezenje kot inovativno umetnost, z namenom preseganja njegove dimenzije »antičnosti« in povezovanja različnih generacij.

Pri osvajanju osnovnih do zahtevnejših tehnik vezenja tečajnice vodi Miriam Silverio, izvedenka za vezenje, ki je več let sodelovala tudi z znano modno hišo Dolce & Gabbana. »Zamisel o reinterpretaciji ilustratork je nastala zato, da bi bilo učenje različnih tehnik privlačnejše. Prav različne tehnike nam namreč omogočajo, da z iglo poustvarimo to, kar je prvotno nastalo na papirju,« je pojasnila vodja tečaja.

Danes z Vesno Benedetič

V dvorani Xenia so razstavljene slike, pa tudi blazine, torbe, predpasniki, ovitki za tablice, okrasne zaponke in drugi okrašeni predmeti, ki si jih je mogoče do nedelje ogledati od 10. do 13. ure in od 16.30 do 19.30. Pri projektu, ki ga podpira Dežela FJK, s svojimi deli sodelujejo ilustratorke Michela Occhi, Sarolta Szulyovszky, Vesna Benedetič, Carlotta Zanettini in Martina Campagnolo.

Danes ob 18. uri bo v dvorani Xenia srečanje s slovensko ilustratorko Vesno Benedetič, pred tem, ob 17.uri, bo srečanje za najmlajše v okviru projekta Nati per leggere Incontriamoci... tra ricami di fiabe. Jutri od 10.30 do 12. ure bo potekala delavnica vezenja Ricama lab (obvezna je predhodna prijava s pomočjo QR kode na zgibankah o razstavi). Ob 18. uri prirejajo srečanje z umetnico Sarolto Szulyovszky, v nedeljo ob 11. uri pa z Michelo Occhi. Ob vhodu v razstavni prostor bo mogoče darovati prostovoljne prispevke za združenje AISM, ki podpira raziskovanje multiple skleroze.