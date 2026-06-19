V Muzeju Sartorio poklon Kosovelu

Slovensko stalno gledališče do nedelje domuje na vrtu tržaškega Muzeja Sartorio s predstavami in dogodki festivala Let’s Play. Današnji večer posvečajo Srečku Kosovelu, tokrat s predstavo, ki je nastala v sodelovanju s SKD Barkovlje. Avtorica scenarija, režiserka in ena od interpretk je Eva Maver, pod naslovom Bodimo eno po duhu in ljubezni bo na odru ob 21. uri nastopila velika zasedba: Matija Kralj, Daria Ivana Vitez, David Žerjal, Tina Renar, članice ženske vokalne skupine Adrija in Kiyan Mauri.

Burja in kraški kamen bosta kot simbolična elementa privabila na oder mladega pesnika, ki bo spregovoril o potrebi po iskreni besedi, ki je podobna prozorni glasbi. Nastop bo kot običajno opremljen z italijanskimi nadnapisi. Blagajna festivala bo odprta uro pred začetkom predstave.

V soboto bodo v Sartoriu podelili gledališke nagrade tantadruj za najboljše predstave in gledališke dosežke primorskih gledališč. Podelitvi (ob 21. uri) bo sledila sodobna predstava Babe, ki prepleta ples, zvok in gledališče ter črpa navdih iz slovenske mitologije in arhetipov ženskosti. Koreografija je delo Daše Grgič, ob njej nastopajo Lara Baruca, Mojca Majcen in Nikla Petruška Panizon.