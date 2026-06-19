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Olly bo turnejo začel v Trstu

Zmagovalec lanskega festivala italijanske popevke v Sanremu je napovedal svojo prvo turnejo po stadionih

Spletno uredništvo |
Trst |
19. jun. 2026 | 13:21
    Olly bo turnejo začel v Trstu
    Množica na zelenici tržaškega stadiona med koncertom Robbieja Williamsa( FOTODAMJ@N )
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Medtem ko krožijo po Trstu domneve in želje, da bi na mestnem stadionu Nereo Rocco v prihodnje zaživelo več koncertov - nenazadnje zaradi nedorečene usode nogometnega kluba Triestina, ki je doslej domovala v njem - je iz Genove prišlo potrdilo o prvem koncertu v morebiti ambicioznejši glasbeni sezoni leta 2027.

11. junija 2027 bo namreč svojo prvo turnejo z nastopi izključno v stadionih v Trstu začel genovski kantavtor Olly, ki je lani slavil na festivalu italijanske popevke v Sanremu. Tržaški nastop bo, ob koncertu v Padovi, edini na severovzhodu Italije.

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