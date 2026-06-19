Do Pirana in nazaj v znamenju brezvetrja

Jadralni klub Čupa v sodelovanju z mariborskim JK Skipper je prvi konec tedna v juniju priredil že tradicionalno nočno regato Sesljan - Piran - Sesljan. Letošnja izvedba je bila že 34. in je še drugo leto zapored štela tudi za državno ORC prvenstvo Slovenije. Regate se je udeležilo 20 jadrnic. Sklepno nagrajevanje je potekalo v soboto, 13. junija, na sedežu JK Čupa v Sesljanskem zalivu.

Naslov slovenskega prvaka ORC za leto 2026 je z jadrnico Polo Nord osvojil Andrej Fras iz JK Izola, ki je v cilj prijadral tik pred časovno omejitvijo. Z zmago na nočni regati je ob osvojitvi državnega naslova še utrdil v vodstvu prvenstva. Drugo mesto na regati je zasedla jadrnica Taia 2 & White Goose iz JK Loka Timing s krmarjem Goranom Djordjevićem, na tretje mesto v skupni razvrstitvi ORC prvenstva Slovenije pa se je uvrstila lanska državna prvakinja, jadrnica Pac-Man (YC Skipper) z domačim krmarjem Alanom Mahnetom Kalinom.

Absolutni zmagovalec 34. Nočne regate Sesljan - Piran - Sesljan je bila jadrnica Cativa - Ugo Drugo Sailing Team krmarja Marca Spangara, ki je bila tudi najboljša v kategoriji Regata Delta. V kategoriji Regata Golf je slavila že omenjena jadrnica Polo Nord (krmar Andrej Fras), v kategoriji Regata Foxtrot pa je prvo mesto osvojila jadrnica Yemalla (krmar Alessandro Scalia). Omeniti velja, da so bile razmere za jadranje kar zahtevne, saj je bilo vetra zelo malo in so bila na regatnem polju pogosta obdobja bonace.