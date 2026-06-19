Danes pričetek Kriškega tedna

Z vodenim ogledom vasi se bo danes zvečer začel Kriški teden, ki ga SKD Vesna prireja v sodelovanju s fundacijo Zdravko (Valentino) Košuta, zahodnokraškim rajonskim svetom in vaškim jusom. Pobudo so, kot v preteklosti, finačno podprle nekatere vaške kavarne, gostilne in trgovine.

Udeleženke in udeleženci odkrivanja znanih ter manj znanih kotičkov vasi se bodo zbrali ob 20. uri na Frnačah, nato se bodo vrnili na izhodiščno točko s krasnim pogledom na Tržaški zaliv, kjer jim bodo z glasbeno kuliso postregli z aperitivom. Ogled Križa bo vodila turistična vodička Erika Bezin.

V nedeljo ob 20. uri bo v Domu Alberta Sirka prireditev z naslovom Aperisirk, med katero bodo odprli razstavo mladega fotografa Ivana Smotlaka. V torek, 23. junija bodo v Domu Alberta Sirka od 17. ure dalje sestavljali tradicionalne svetoivanske venčke pod vodstvom Jadranke Sedmak, sledil bo ob 21.30 pri Procesji kres ob glasbeni spremljavi skupine Trio Mi4.

V četrtek, 25. junija bo vedno v Sirkovem domu ob 21. uri stand-up komedija z Irene Pahor. Doma je iz devinsko-nabrežinske občine, obiskovala je gledališko šolo SSG in je članica skupine Kabaretke.