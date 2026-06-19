Bluz je njegovo Sveto pismo ...

Jon Spencer je po več kot štiridesetih letih kariere danes prava rokenrol ikona ameriške underground scene. Potem ko je leta 2022 najavil, da je projekta Jon Spencer Blues Explosion konec, se je glasbenik odločil za samostojno kariero. Danes imamo pred sabo njegov že tretji album z naslovom Songs Of Personal Loss And Protest.

Jon Spencer je lani praznoval šestdeseti rojstni dan, glasbeno kariero pa je začel že v prvi polovici osemdesetih let, najprej z garage rock bendom Pussy Galore. Skupina je v petih letih izdala tri plošče: Right Now!, Dial M For Motherfucker in Historia De La Musica Rock. Sound zasedbe je bil neke vrste spojitev glasbe bendov The Velvet Underground in New York Dolls. Spencer je nato bolj za šalo kot zares s svojo bodočo ženo Cristino Martinez ustanovil nov glasbeni projekt z imenom Boss Hog. Pank bluz bend je kmalu zaslovel na ameriških tleh, Spencer pa je ob tem ustanovil še nov glasbeni projekt The Jon Spencer Blues Explosion. Skupina je nastala, ko je Spencer v New Yorku spoznal bobnarja Russella Siminsa in kitarista Judaha Bauerja. Pri snemanju istoimenskega prvenca je takrat fantom priskočil na pomoč glasbeni producent in lider skupine Shellac Steve Albini.

Na svetovno glasbeno sceno je bend prodrl leta 1994 s tretjo ploščo Orange. Glasbeni stil skupine je bil izredno raznolik. V njem zaznamo več glasbenih zvrsti, kot so hitri rokenrol, bluz, funky, pa tudi trši garažni rok in pank. Skupina The Jon Spencer Blues Explosion je slovela tudi po razburljivih live nastopih polnih glasbenega adrenalina. V več kot petindvajsetletni karieri je skupina izdala okrog deset studijskih albumov. Jon Spencer pa je glasbenik, ki nikoli ne miruje, leta 2005 je na primer ustanovil še rockabilly bend Heavy Trash, s katerim je do danes izdal tri albume.

Sledila sta konec projekta Blues Explosion in začetek samostojne kariere. Najprej Spencer Sings The Hits leta 2018, plošča polna rokenrola in garažnega roka, šest let kasneje še drugi album Sick Of Being Sick!, danes pa tretji plošček Songs Of Personal Loss And Protest. Dvanajst komadov za malo več kot pol ure dobre, poskočne glasbe. Ob Spencerju sta tokrat vsestranski glasbenik Kendall Wind in bobnar Macky Spider Browman. O novem albumu pa je Spencer dejal: »Rokenrol je edino pravo darilo, ki so ga ZDA dale svetu. To je zvok revolucije. Padel je z neba, kot neka pošast iz vesolja, ki je pristala na Zemlji, da bi lahko »čudaki« povedali svoje mnenje. To je val upora, zaradi katerega se vam boki migajo. Bluz je moje Sveto pismo, rokenrol pa naš bojni krik.«

In res, Spencer nam tudi tokrat ponuja energične bluz rok komade, polne hrapavih kitar. Še vedno prava bluz eksplozija!

Songs Of Personal Loss And Protest

Jon Spencer

Rokenrol, garažni bluz rok

Bronze Rat Records, 2026