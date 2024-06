Dela v Grljanskem zalivu naj bi stekla jeseni

Grljanska obala bo vendarle dočakala prenovo, ki jo čaka že več let. Na deželi so pred dnevi odobrili izvedbeni projekt in že objavili razpis za izvajalca del. Če bo šlo vse po načrtih in če ne bo pritožb k izboru izvajalca prenove, bi lahko gradbeni stroji zabrneli letos jeseni, prenovo, ki predvideva nove tlakovce za pešce, urbano opremo, nove postaje za avtobuse in panoramsko dvigalo do Miramarskega parka, pa naj bi končali v roku enega leta. Vrednost projekta je ocenjena na 7,4 milijona evrov.