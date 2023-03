Delal bo v prid občanom kot v času županovanja

Mirko Sardoč, nekdanji zgoniški župan iz vrst Demokratske stranke in danes neodvisni kandidat na listi Slovenske skupnosti, se je v torek zvečer predstavil v društvenih prostorih Doma Briščiki. Volivce je srečal zato, da bi jim opisal svoj program in izpostavil številna vprašanja, s katerimi bo morala prihajajoča deželna vlada obračunati.

»Če bom nastopil v deželnem svetu, bom sledil načelom, katerim sem sledil kot župan. Takrat, ko sem se predstavil občanom prav v teh prostorih, je bilo moje geslo »Delal bom v prid občanom«. Z istim pristopom kandidiram tudi tokrat, navsezadnje je zgoniška občina del Furlanije - Julijske krajine.« Sardoč je poudaril, da lahko na deželni ravni sežeš tja, kamor občina ne more. Kot primer je navedel prostorski načrt. Sogovornik na deželi je za Slovence zelo pomemben, je poudaril. »Več je bilo projektov, ki sem jih kot župan izpeljal,« je spomnil in izpostavil med drugim Ogenj brez meja, ki je z lanskimi požari pokazal svojo aktualnost, projekt Kraški okraj, s katerim je na Krasu nastalo čezmejno povezovanje občin, ter projekt No Border.

Sodelovanje je beseda, ki jo je kandidat najpogosteje izrekel. »Če si povezan, si bolj učinkovit na več področjih, na primer v gospodarstvu in turizmu. Pomembno je biti privlačni za turiste.«

