Danes zjutraj je v Trstu prišlo do še ene nesreče pri delu. Na gradbišču v Ulici Veltro je počila cev jeklenke, zaradi česar je zagorelo. Delavca, stara med 20 in 30 let, sta se opekla.

Na kraj nesreče sta prihiteli reševalni vozili, ki sta delavca prepeljali v katinarsko bolnišnico, enega z rumeno, drugega pa z zeleno triažno kodo. Na kraju so bili tudi policisti in gasilci.