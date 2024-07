Delavci so z 99,18 % glasovali za dogovor

Dogovor med MSC, Wärtsilo in sindikati o službeni prihodnosti 261 zaposlenih, ki bi sicer morali na čakanje na delo zaradi selitve produkcije ladijskih motorjev na finsko, je očitno prepričal vse. Skoraj vse.

Danes (torek, 9. julija) se je ravno zaključilo glasovanje o dogovoru, ki so ga sindikalisti dosegli v petek, po dolgih pogajanjih s podjetjima. Udeležba je bila 95-odstotna, na 247 oddanih glasov jih je bilo 243 za dogovor, 2 proti, ena glasovnica je bila prazna, ena pa neveljavna.

Naslednji korak je ratifikacija dogovora na pristojnem ministrstvu v Rimu v četrtek (11. julija), MSC in Wärtsilä pa morata do 26. tega meseca podpisati dogovor o prenosu lastništva in zapečatiti načrt za industrijsko prihodnost območja.