»Delo je dobrodošlo, pogoji pa postajajo nevzdržni«

Varnost na delovnem mestu, spoštovanje in udejanjanje zakonskih predpisov oz. pravil in hkrati delovnih pogodb ter seveda uveljavljanje dostojanstva in pravic delavcev. To so bile samo nekatere točke, ki so jih sindikalni predstavniki pristaniških delavcev včeraj ponudili novemu generalnemu tajniku tržaške Pristaniške uprave Vittoriu Torbianelliju. Slednji se je obvezal, da bo vsaki posebej od prihodnjega tedna dalje posvetil posebno srečanje, z željo, da bi se rešilo, kar je danes pod vprašajem in tvega, da prerase v grenko jabolko spora.

Po poldrugo uro trajajočem srečanju na sedežu Pristaniške uprave so bili ob izhodu predstavniki sindikatov Uilt, Usb in CLPT dokaj vedrih obrazov. Da je bilo srečanje pozitivno, so dejali v en glas. Vsak je sogovornikoma – ob Torbianelliju je bil prisoten tudi predsednik Zeno D’Agostino – izpostavil seveda svoje prioritete, soglasno pa so zahtevali v prvi vrsti varnost delavcev.

V Ulici Von Bruck se je pred Lloydovo palačo včeraj zbralo tudi nekaj pristaniških delavcev. Malo nas je, ker mnogi k sreči tačas delajo, so se opravičevali in v isti sapi opozorili, da je delo dobrodošlo, vendar postajajo pogoji nevzdržni, uprava pa je na težave v zadnjih mesecih gluha. »Pomanjkanje pravil je pogubno, saj ni delovnih premorov, tedenskega počitka, samo nadure se kopičijo in vedno je treba biti na voljo. Na tak način ne bomo dolgo zdržali.«

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.