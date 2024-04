Štiridesetletnica zavarovanega območja Doline Glinščice

Jutri bo v Sprejemnem centru v Boljuncu med 9. in 13. uro potekal slavnostni dogodek 40 let varstva Doline Glinščice ob štirideseti obletnici ustanovitve zavarovanega območja, občinskega naravnega parka, ustanovljenega leta 1984. Skupaj s strokovnjaki z vseh področij bodo s konferencami in z vodenim izletom pregledali evolucijo varstva biotske raznovrstnosti na tem območju, predvsem s pogledom na bodoče cilje na področju varstva okolja in ekološkega trajnostnega razvoja.

Dogodek bodo uvedli z vodenim izletom Glinščica, dolina redkosti, ki bo udeležence popeljal k odkrivanju naravnih in geoloških značilnosti doline. Zbiranje bo ob 8.30 pri sprejemnem centru, od koder se bodo z avtobusi odpeljali do Jezera, kjer bodo občudovali razgled nad Dolino Glinščice. Sledili bodo stezi CAI št. 15 po kolesarski poti Cottur do koče Premuda in se vrnili do sprejemnega centra.

Po pozdravih predstavnikov Dežele FJK in Občine Dolina bodo na sporedu znanstvena predavanja, na katerih bodo spoznavali razvoj varstva naravnega rezervata. Dario Gasparo bo s posnetki predstavil prve oblike varstva in naravoslovne značilnosti Doline Glinščice. Zatem bosta spregovorila Giuseppe Oriolo in Matteo De Luca, in sicer o varstvu, spremljanju ter upravljanju naravnega rezervata. Sledila bo še predstavitev letošnjega koledarja dogodkov rezervata.

Dopoldne se bodo vrstile naravoslovne delavnice za otroke, ki jih bo vodilo osebje rezervata s pomočjo animacij, posvečenih rastlinstvu, živalstvu in geologiji, da nove generacije spoznajo pomen ohranjanja biotske raznovrstnosti v okolju.

Za konec bo sledil še izpust primerkov rehabilitiranih divjih ptic z Mauriziem Zulianijem iz Centra za okrevanje divjih živali iz Campoformida.