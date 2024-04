Koalicija se širi, a še vedno ni enotna

Pričakovanega razpleta tudi tokrat nismo dočakali. Četrtkov sestanek predstavnikov levosredinskih strank za določitev skupnega županskega kandidata – v igri sta, naj spomnimo, neodvisni Aleksander Coretti, ki ga podpirajo Stranka komunistične prenove, Demokratska stranka, Stranka italijanskih komunistov in Open FVG, ter Marko Šavron, ki je izraz Stranke Slovenske skupnosti in Občanov – je namreč odpadel. Odločitev ni lahka.

Nekaj pa se je kljub vsemu premaknilo, in sicer raven pogajanj, saj je s krajevne zaobjela tudi pokrajinsko. Pa tudi na ravni zavezništev si je Coretti prislužil dve novi, in sicer Gibanje 5 zvezd in Zdaj Trst.

Nedorečenost ni nikoli dober znak. Tako so včeraj ugotavljali ljudje v Boljuncu, ko smo jih spraševali, kako gledajo na skorajšnje občinske volitve brez županskih kandidatov. Zaradi zavlačevanja pri izbiri kandidata smo zabeležili med njimi precejšnje nelagodje.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.