Tudi Doberdob, Sovodnje in Nabrežina simboli nacionalne enotnosti

Občine Doberdob, Sovodnje ob Soči, Devin-Nabrežina, Foljan-Redipulja, Gorica, Tržič, Špeter ob Soči, Ronke in Zagraj bodo sestavni del od države »priznanega območja spomina na prvo svetovno vojno ter nacionalne in evropske enotnosti«. To je namen zakonskega predloga Bratov Italije, ki ga v teh dneh obravnava senatni odbor za kulturo. Pobudo zanj je dala senatorka stranke Giorgie Meloni Francesca Tubetti, ki je doma iz Redipulje, med podpisniki je tudi tržaški parlamentarec Roberto Menia.

Senatorka Tubetti in kolegi si prizadevajo, da bi občina Foljan-Redipulja gostila državni dokumentacijski center za prvo vojno, ki bi zbiral in hranil (tudi v digitalni obliki) dokumente v zvezi s pomniki vojne. Ustanova bi se ukvarjala tudi z raziskovalno dejavnostjo, popisani in nato priznani spomeniki ter obeležja bi na prošnjo posameznih občin formalno postali »simboli nacionalne enotnosti in sveti za domovino« ter hkrati »spominski kraji evropskih nacij.«

Bratje Italije v sklopu zakona predlagajo nagrado Maria Bergamas, ki je bila simbolna mati neznanega vojaka, čigar truplo je v istoimenskem državnem spomeniku v središču Rima. Bila je rojena v Gradišču ob Soči, ki ga sicer ni na gornjem seznamu občin.