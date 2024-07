Demokracija je tudi vključevanje drugega, šibkejšega

Demokracija ne sestoji samo v institucijah, zakonih, postopkih, pravicah in dolžnostih, ampak pomeni tudi vključevanje drugega, šibkejšega in odrinjenega na obrobje. Pomeni zoperstavljanje kulturi odvečnega, raznim oblikam odvisnosti, nedostojnim razmeram v zaporih in tolikim ranam, ki jih prizadenejo duševne bolezni. Tako meni predsednik Italijanske škofovske konference kardinal Matteo Zuppi, ki je danes popoldne v Kongresnem centru v tržaškem Starem pristanišču ob prisotnosti predsednika republike Sergia Mattarelle odprl 50. socialni teden katoličanov v Italiji, ki letos poteka v Trstu in se bo zaključil 7. julija z mašo, ki jo bo na Velikem trgu daroval papež Frančišek.

Geslo letošnjega socialnega tedna je V srcu demokracije in prav demokraciji je kardinal Zuppi namenil del svojega uvodnega govora, ko je dejal, da danes demokracija trpi, ker so družbe vse bolj polarizirane, kjer prevladujeta logika prijatelj-sovražnik in prepričanje, da je posameznik tak samo, če je v središču. Nasprotno, po besedah Zuppija, ki je za primer podal obdobje pandemije, samo v odnosu z drugim oseba razume lastno vrednost. Ni namreč demokracije brez »nas«, ni osebe brez drugega, je prepričan kardinal, po čigar besedah demokracija ne potrjuje samo svobode, ampak promovira tudi enakost, ne zagovarja na abstrakten način pravic, ampak konkretno brani človeško dostojanstvo.

V okviru odprtja so udeleženci prisluhnili tudi pričevanjem Carle Barbanti iz socialne zadruge Trame di quartiere in Simoneja Ferraiuola iz socialne zadruge Oltre l’Arte.

Prisotne sta nagovorila tudi predsednik deželne vlade Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga in tržaški župan Roberto Dipiazza. Tržaški škof Enrico Trevisi pa je prisotnim izrekel dobrodošlico v imenu »Katoliške cerkve italijanskega in slovenskega jezika« ter ostalih verskih skupnosti. Ob solidarnostni pobudi tržaških družin in šol je škof poudaril doprinos katoličanov h gradnji demokracije in civilne družbe.

Po današnjem odprtju, ki ga je obogatil nastop študentov tržaškega glasbenega konservatorija Tartini, se bo socialni teden nadaljeval v prihodnjih dneh do nedelje.