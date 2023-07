»Demokratični Gladio« proti vrnitvi Narodnega doma

O požigu tržaškega Narodnega doma in njegovih zgodovinskih okoliščinah vemo vse ali skoraj vse, veliko manj pa vemo o povojnih blokadah, spletkah in vetih, ki so preprečili, da bi Fabianijeva stavba prišla v slovenske roke. Gre za temno poglavje v novejši tržaški zgodovini, v katerem niso imeli glavno besedo neki skrivnostni ter več ali manj prevratniški krogi, temveč institucije in ustanove demokratične države.

Trst ni Benečija, kjer je proti Slovencem rovarila od države podprta tajna paravojaška organizacija Gladio, nekatere podobnosti pa obstajajo. In slovenski narodni domovi so bili žrtve te nazadnjaške in protislovenske politike, katere niti so vlekli na lokalni in državni ravni.