Denar je, potrebna je le še volja

Park miru na Opčinah čaka na ugoden razplet. V primerjavi s preteklostjo je več razlogov za upanje v dolgo pričakovan srečen konec, pravzaprav bi lahko bili tik pred njim. Na začetku junija so si slovenski predstavniki Demokratske stranke Valentina Repini, Štefan Čok in Stefano Ukmar na proračunski seji tržaškega občinskega sveta izborili amandma k proračunu za obdobje 2022–2024 v višini 150 tisoč evrov za njegovo dokončno ureditev. Borčevske organizacije in društva, ki skrbijo za ohranjanje spomina na ustreljene obsojence z drugega tržaškega procesa Viktorja Bobka, Ivana Ivančiča, Simona Kosa, Pinka Tomažiča in Ivana Vadnala, pa bi rade razumele, kakšni bodo nadaljnji koraki.

Tržaški župan Roberto Dipiazza je obljubil, da si bo po vztrajnih pozivih predsednika openske sekcije VZPI-ANPI Dušana Kalca območje strelišča ogledal prihodnji četrtek, 4. avgusta. Na obisk bi moral priti že preteklo sredo dopoldne, vendar je zadnji trenutek odpovedal srečanje zaradi nujnega sestanka na tržaški prefekturi glede napovedane odslovitve 450 delavcev tovarne Wärtsilä pri Boljuncu. »Zadnji premik v občinskem svetu nas je prijetno presenetil, predlog slovenskih svetnikov so podprli tudi zastopniki desne sredine. Hočemo pa biti na jasnem. Skrbi nas, da bi lahko del vsote namenili še vedno dejavnemu strelišču, kjer se urijo varnostni organi, kot se je pred časom že zgodilo, in ne izključno ureditvi Parka miru,« je navedel Kalc. Desetletja dolga bitka je namreč vselej tekla vzporedno z zahtevo, da bi streljanje na tem kraju utihnilo in bi strelišče preselili drugam. Kalcu je še posebno pri srcu, da bi kraj usmrtitve Bobka, Ivančiča, Kosa, Tomažiča in Vadnala pojmovali kot spominski kraj celotne slovenske skupnosti v Italiji in ne le kot openski spomenik, del krajevnega spomina. Gre namreč za kraj, ki nazorno prikazuje, kaj je pomenil fašizem in kako je drugi tržaški proces v bistvu bil nadaljevanje prvega, s katerim se je prekinilo življenje bazoviških junakov.