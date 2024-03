Deset let kulture in turizma

Muzej tržaške grške pravoslavne skupnost Costantino in Mafalda Pisani praznuje svojo deseto obletnico delovanja in z italijanskim Touring club (TCI), s katerim sodeluje od samega začetka, vabi na ogled zbirke, bogatega pričevanja o tržaški večkulturnosti.

Muzej je poimenovan po grškem paru, ki je še ob njegovi ustanovitvi bil zelo dejaven v skupnosti, in je verjel v pomen širjenja grško-tržaške zgodbe med Tržačani in drugimi obiskovalci. Costantino in Mafalda sta s svojimi donacijami muzeju omogočila obstoj.

Costantino se je rodil leta 1905 v družini Rumlov, Grkov, ki so jih v Turčiji označevali z besedo, ki pomeni Rimljan oz. Bizantinec. Oče je bil namreč izvoznik arašidov v Anatoliji. Nekega dne je spoznal Tržačanko in se vanjo zaljubil. V Trstu sta si ustvarila družino, ki je imela v diaspori pomembno vlogo. Costantino, prvi od treh bratov, je tu ostal in v mladih letih nadaljeval z očetovim poklicem do druge svetovne vojne, ko je bil primoran najprej oditi v Švico, kasneje pa v Firence. Po končani vojni je spoznal Mafaldo. Leta 1950 se je vključil v trgovske kroge tržaškega pristanišča. Bil je tudi grški konzul v Trstu in podpornik skupnosti. Muzej, ki se nahaja ob grški pravoslavni cerkvi na Nabrežju 3. novembra, hrani večji del osebne zbirke družine Pisani, a tudi veliko drugih eksponatov, ki so jih skupnosti darovale grške družine. V njem je mogoče spoznati zgodovino grške pravoslavne diaspore, ki je v Trstu prisotna že od 18. stoletja, ko je mesto kot avstro-ogrsko pristanišče doživljalo svoj preporod.

Ob deseti obletnici odprtja je italijanski Touring Club v petek s svojimi prostovoljci stopil na ulico. Pred muzejem so mimoidočim ponujali informacije v okviru projekta Aperti per voi (Odprti za vas). Klub stalno sodeluje z muzejem, ki je v prvem desetletju sprejel več kot 20 tisoč ljudi. Kmalu po ustanovitvi je prav po zaslugi TCI postal ena od glavnih znamenitosti za turiste, ki želijo spoznati kulturno in versko raznoliko plat mesta. »Deset let, polnih spominov,« je včeraj na srečanju v dvorani Xenia povedala Gabriella Cucchini Zanini za TCI, »in dela za promocijo in dopolnjevanje zbirke, ki je izraz meščanskega bogastva grške skupnosti.« TCI vsako leto vključuje muzej v Evropske dneve kulturne dediščine. Ob muzeju stoji bogata knjižnica, največja, ki jo premore grška diaspora v svetu. V njej je več kot 12 tisoč publikacij, najstarejše segajo v 16. stoletje, ter sodobno gradivo. »Prisotnost Grkov v Trstu se kaže tudi preko zbirke, ki je dan za dnem bolj bogata,« je povedal Antonio Sofianopulo, odgovoren za muzej, ki je rekonstruiral življenje družine Pisani. Ob desetletnici je Sofianopulo, ki je med drugim priznan likovni ustvarjalec, uredil katalog likovnih del muzeja.

Desetletnico je pozdravil tudi Luca Caburlotto, direktor Zavoda za varstvo zgodovinske, arheološke, umetnostne in krajinske dediščine Furlanije - Julijske krajine, ki je poudaril, da sta turizem in kultura dve plati iste medalje: »Uspeh muzeja razberemo iz števila obiskovalcev in iz vsebine, ki zgovorno priča o raznolikosti kultur našega ozemlja.«