Desetletnico TKS proslavili s prijatelji

Prva okrogla obletnica je vredna posebnega praznovanja. In svojih prvih deset let delovanja je Tržaško knjižno središče danes proslavilo s celodnevnim odprtjem in dogodki, ki so popestrili vsako urico med knjižnimi policami. Od radijske oddaje v živo do pravljične urice in razglasitve zmagovalcev literarnega natečaja – na njem sta prvo mesto osvojila učenca OŠ Finžgar Nicolò Tocchi in Jegor Ivanitsov. Predvsem pa je to bil dan druženja med prijatelji slovenske knjigarne na Trgu Oberdan. Mnogi med njimi so, po uvodnem pozdravu predsednika upravnega odbora Gregorja Kosute, tudi stopili pred mikrofon in knjigarno počastili z mislijo ali pesmijo.

O dogodku bomo še poročali.