Desni sredini se s Parkom miru ne mudi

Mestni svetniki so se vrnili s počitnic. Na prvi popočitniški seji so sinoči zagrizli v različne teme, prvo zasedanje pa je minilo tudi v znamenju openskega strelišča. Slovenski mestni svetnik Demokratske stranke Štefan Čok je kot prvi podpisnik vložil skupno stališče k rebalansu proračuna, v katerem je apeliral na župana in celotno mestno vlado, naj vendarle najdejo denar za ureditev strelišča v Park miru. Pred časom so se mestne oblasti že zavezale, da bodo preureditvi spominskega obeležja namenile 150 tisoč evrov, denar pa naj bi črpale iz postavke, ki zadeva prodajo občinske nepremičninske dediščine. Ker je od trenutka, ko so podali to zavezo, minilo že precej časa, je Čok pozval odločevalce, naj pohitijo in najdejo denar za projekt, ki že desetletja čaka na realizacijo. Ali pa naj ga financirajo iz drugega naslova.

Čoka so podprli strankarski kolegi Giovanni Barbo, Stefano Ukmar in Valentina Repini. Ukmar je povabil mestne svetnike, naj si ogledajo film Marka Sosiča, ki govori o neskončni zgodbi ureditve strelišča (v četrtek ob 18.30 bo v openskem Prosvetnem domu javna projekcija filma Strel v tišino; op. ur.). Podobno je storila tudi Repini, ki je mestne svetnike spomnila, da so se prva prizadevanja na lokalni ravni o ureditvi zgodovinskega obeležja v spominski park pojavila že leta 1949.

Pozivi slovenske trojice v mestnem svetu pa niso padli na plodna tla. Desnosredinska večina je glasovala proti skupnemu stališču. Nad tem je bil Čok ogorčen. »Ne gre za nujnost, gre za dostojanstvo in spoštovanje. Žal gre za besedi, ki ju očitno sedanja občinska uprava ne razume. Vztrajali bomo pri naših prizadevanjih, da se končno uredi območje Parka miru in na ta način ugodi željam in potrebam skupnosti, ki je tolikokrat opozorila na sramoto, ki jo predstavlja trenutna situacija.«