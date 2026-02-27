Ribiški muzej praznuje 25 let

Ribiški muzej Tržaškega Primorja v Križu, ki bo jutri praznoval 25 let, je nedvomno zgodba o uspehu. Število obiskovalcev iz leta v leto narašča, muzej pa vse bolj uveljavlja svoje temeljno poslanstvo, ki je ohranitev in ovrednotenje naše ribiške ter pomorske dediščine.

Jutrišnja obletnica se ne nanaša na odprtje muzeja septembra 2016, temveč na ustanovitev kulturnega društva, ki je pobudnik in skrbnik muzejske ustanove. Društvo je bilo ustanovljeno januarja leta 2000, iz tehničnih razlogov pa 25-letnico praznuje z zamikom. Zamisel za muzej v Križu sega v leto 1969, rodila se je v takratnem Konzorciju pridelovalcev vin tržaške občine po zaslugi članov Draga in Mira Sedmaka ter Mila Košute.

Njihove želje oziroma sanje so se uresničile šele v drugi polovici devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko sta ladjedelski inženir Franko Cossutta in kapitan Bruno Volpi Lisjak začela zbirati eksponate za bodoči muzej. Cossutta je postal predsednik muzeja, pokojni Volpi Lisjak pa njegov ravnatelj.

Na jutrišnji prireditvi v Domu Alber Sirk, ki se bo pričela ob 19. uri, se bosta muzej in kriška skupnost tudi poklonili preminulemu pesniku Miroslavu Košuti.