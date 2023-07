Devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec je sinoči okrog 20. ure v Sesljanu doživel prometno nesrečo s skuterjem. Iz še nepojasnjenih razlogov je na cesti, ki vodi proti Sesljanskemu zalivu, izgubil nadzor nad vozilom, zaradi česar se je zaletel v drog ob cesti in padel.

Župana so sinoči z rumeno triažno kodo prepeljali v katinarsko bolnišnico. V nesreči si je zlomil zapestje in poškodoval obraz, danes zjutraj pa so ga že izpustili iz bolnišnice.