Devinsko-nabrežinsko območje se poteguje za Evropsko destinacijo odličnosti

Devinsko-nabrežinska občina se je uvrstila v finalni izbor projekta Evropske destinacije odličnosti oz. European Destinations of Excellence EDEN. Projekt, ki ga že več let spodbuja evropska komisija, nagrajuje manjše in privlačne destinacije, ki si prizadevajo za promocijo trajnostnega in odgovornega turizma.

Novico je devinsko-nabrežinska uprava prejela samo nekaj dni pred koncem lanskega leta in prav gotovo gre za velik dosežek, je ocenila domača županja Daniela Pallotta, ki dodaja, da je uvrstitev v finalno italijansko peterico prava čast – ostale destinacije so Montepulciano (Siena), Alto Reno Terme (Bologna), Fracassi (Ancona) in Manciano (Grosseto). Kako je pravzaprav do tega prišlo? Uprava se je odločila, da se bo prijavila na razpis in se potegovala za naziv evropske destinacije odličnosti, saj zadostuje marsikateri pogoj. Z Občine so poslali ustrezno dokumentacijo, pravzaprav poročilo o krajevnih odličnostih – o izjemni geografski poziciji, ki ji ni para v vsem severnem Jadranu in ki ponuja obiskovalcu edinstvena vzdušje in sprejem v očarljivem objemu morja in pristnosti zaledja; o ozemlju, ki je zajeto med morjem in Krasom, ozemlju, ki vsakogar navdušuje.

Evropska komisija je za lansko temo izbora Evropskih destinacij odličnosti določila temo turizem dobrega počutja – se pravi, da so se lahko prijavile destinacije, ki jih odlikuje taka ponudba, ki prispeva k fizičnemu, duševnemu in kognitivnemu zdravju obiskovalcev. To je spodbudilo še sodelovanje naselja Portopiccolo, ki razpolaga z luksuzno ponudbo welness storitev.