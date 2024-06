Dežela bi se že poleti odpovedala Narodnemu domu pri Sv. Ivanu

Deželna vlada Furlanije - Julijske krajine namerava že v poletno spremembo deželnega proračuna, ki jo bo konec julija obravnaval deželni svet, vnesti določilo, s katerim se bo lastništvo Narodnega doma pri Sv. Ivanu z dežele preneslo na slovenske organizacije, točneje na Fundacijo Narodni dom, ki je že lastnica istoimenskega objekta v Ulici Filzi. Ta bi bila potem sogovornica uporabnikov svetoivanskega Narodnega doma, Narodne in študijske knjižnice (NŠK)ter Slovenskega raziskovalnega inštituta (Slori), s katerima bi se morala dogovoriti o upravljanju in stroških za vzdrževanje stavbe.

Novico je Primorskemu dnevniku potrdil pristojni za premoženje v deželni vladi Sebastiano Callari. »Trenutno presojamo, kako to izpeljati. Pri tovrstnih operacijah je treba poskrbeti, da bo zadeva dobro opravljena, ampak da, potrjujem, da razmišljamo o tem in da se bo z 99-odstotno verjetnostjo (ker nikoli ne moremo biti o ničemer gotovi) to zgodilo s poletno spremembo proračuna,« je bil jasen.

O prenosu lastništva se je odkrito začelo govoriti šele pred tedni, ko je to predlagal drug član deželne vlade, Pierpaolo Roberti, ki je pristojen za odnose s slovensko manjšino. Do tega je prišlo, potem ko v nasprotju z napovedmi spomladi ni bil podpisan dogovor med Deželo FJK, lastnico popolnoma prenovljenega objekta v Ulici san Cilino (za obnovo je poskrbela dežela s sredstvi, ki jih je svoj čas temu namenila deželna vlada Debore Serracchiani), in NŠK, nosilko pogodbe. Zaradi tega tudi še ni prišlo do predaje ključev, po kateri bi novi uporabniki lahko opremili notranje prostore, za kar imajo že na voljo državna sredstva, in se končno vselili. Kamen spotike so bili stroški za izredno vzdrževanje, ki bi morali po presoji deželnih uradov in advokature pripasti uporabnikom, ker gre za primer brezplačne koncesije brez časovne omejitve. Zdaj pa se je zadeva, kot kaže, naglo obrnila v drugo smer.