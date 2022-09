»Dežela naj zopet podpre protokol Prosecco DOC«

Predsednik Kmečke zveze Franc Fabec je v pismu osebno pozval predsednika deželne vlade Furlanije - Julijske krajine Massimiliana Fedrigo, naj podpre obnovo protokola Prosecco DOC. To je storil, potem ko so poziv za obnovo protokola na Fedrigo naslovili župani nekdanje tržaške pokrajine z izjemo (desnosredinskih) tržaškega in miljskega župana Roberta Dipiazze ter Paola Polidorija, ki se pod skupno izjavo nista podpisala; o tem smo poročali v sredo.

»Protokol Prosecco DOC je zapadel aprila leta 2016, v celoti ga niso nikoli upoštevali in izvedli. Takrat so župani občin nekdanje tržaške pokrajine že podpisali skupno izjavo za obnovo protokola,« je Fabec zapisal v pismu predsedniku deželne vlade in dodal, da je takojšnjo obnovo protokola podprl tudi italijanski minister za kmetijstvo, Tržačan Stefano Patuanelli. Fabec je v pismu še pojasnil, da je dežela protokol enkrat že podprla in predsednika deželne vlade prosil za obnovo tovrstne podpore.

»Vas Prosek zagotavlja zaščito geografskega porekla za italijanski pridelek, ki velja za najznamenitejšega v Evropi in svetu, kar je dokazal odziv javnosti v zvezi s prizadevanji Hrvaške za priznanje vina prošek,« je zapisal Fabec in Fedrigo opomnil, da kraški vinogradniki ne morejo sprejeti dejstva, da na ramenih imena vasi Prosek vinogradniki iz Veneta in Furlanije bajno služijo, na Tržaškem pa se v vinogradništvo ni vlagalo tako, kot je obljubljal protokol. Furlanski vinarji (na 5000 hektarjih v FJK znaša letni zaslužek več kot 150 milijonov evrov) brez vključitve nekdanje tržaške pokrajine v območje zaščitenega geografskega porekla ne bi mogli proizvajati vina Prosecco DOC, medtem ko za razvoj kmetijstva na Tržaškem ni bilo narejeno skoraj nič.