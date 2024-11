Deželna sredstva za okrepitev videonadzora v Trstu in Miljah

Dežela FJK je v svojem rebalansu proračuna namenila štiri milijone evrov za varnost na svojem ozemlju. Po en milijon evrov je prejela vsaka od štirih nekdanjih pokrajin, kjer bodo v prihodnjem letu poskrbeli za večjo varnost z namestitvijo nadzornih kamer in pa kamer, ki prebirajo registrske tablice vozil. Na Tržaškem si bosta milijon razdelili občini Trst in Milje.

V vladni palači na Velikem trgu je včeraj zasedal pokrajinski odbor za red in javno varnost, ki je po dogovoru določil, kateremu območju, kjer je nadzor danes pomanjkljiv, bodo namenjena deželna sredstva. »Gre za potreben dodatek k zagotavljanju varnosti, za katero je na območju sicer že dokaj poskrbljeno,« je ugotavljal tržaški prefekt Pietro Signoriello, ki je opozoril, da je odbor že med letom z vsemi občinami obravnaval vprašanje videonadzora in v tistem kontekstu je nastala tudi študija, ki je izhajala iz obstoječega stanja in je preučila, kako bi se lahko izboljšal sistem nadzora za preprečevanje kriminala. Predvsem pa, kako bi posnetke delili med vsemi varnostnimi organi.

Prefekt je potrdil, da bo milijon evrov krilo dva predložena projekta: prvega za znesek približno 800.000 evrov za Občino Trst in drugega za ostalih 200.000 evrov za Občino Milje. Projekta sta odobrila vodstvo deželnih policijskih enot in tehnično-logistična deželna služba, ki se ukvarja s tehničnim povezovanjem komunikacijskega sistema, je pojasnil.

