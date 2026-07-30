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Sanacijska dela

Deželna vlada bo za sanacijo po zrušitvi zidu v Ulici Giulia namenila milijon evrov

Semaforja ni več, promet je urejen dvosmerno po polovici vozišča

Sanela Čoralič |
Trst |
30. jul. 2026 | 11:55
    Deželna vlada bo za sanacijo po zrušitvi zidu v Ulici Giulia namenila milijon evrov
    Zid je v nedeljo popustil pod silo vode (FOTODAMJ@N)
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Dežela FJK bo za nujno sanacijo območja v Ul. Giulia, ki ga je v nedeljo prizadelo neurje, namenila milijon evrov. Sredstva bodo zagotovljena z izrednim odlokom civilne zaščite, s čimer bo Občina Trst lahko nemudoma začela dela za zavarovanje območja in odpravo posledic zrušitve kamnitega zidu.

To je med včerajšnjim ogledom prizorišča na križišču med ulicama Giulia in Scoglio potrdil deželni odbornik za civilno zaščito Riccardo Riccardi. Zid se je porušil po obilnem nedeljskem deževju, pri čemer so se na pločnik in del vozišča usule velike količine kamenja, poškodovani pa so bili tudi parkirani avtomobili.

Po prvih ugotovitvah je do porušitve prišlo zaradi izjemnega pritiska vode na stranski del kanalizacijskega omrežja pod zidom. Občina bo z deželnimi sredstvi poskrbela za zavarovanje območja, odstranitev ruševin ter pripravo projekta za izgradnjo nove podporne konstrukcije.

Na območju, kjer se je zid porušil, prometna ureditev ostaja spremenjena. Semaforja, ki je prej urejal promet, ni več, promet pa na polovici vozišča trenutno poteka dvosmerno.

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