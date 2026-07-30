Po nesreči v Barkovljah umrl 19-letni pešec

V Miramarskem drevoredu v Barkovljah je prišlo v noči na četrtek do prometne nesreče s smrtnim izidom. Umrl je 19-letni pešec Marian Jasik. Med prečkanjem ceste pri hišni številki 181, nedaleč od vodometa v barkovljanskem borovem gozdiču, ga je zbil avtomobil. Trk je bil silovit, ponesrečenec je pristal na asfaltu kakih dvajset metrov dlje.

Na kraj so prihiteli reševalci službe 118 z reševalnim avtomobilom ter avtomobilom z urgentnim zdravnikom. Stabilizirali so ga in intubirali ter odpeljali v katinarsko bolnišnico. Njegovo zdravstveno stanje je bilo brezupno, mladenič je zaradi hudih poškodb umrl danes (v četrtek) zjutraj. 19-letnik je bil po rodu iz kraja Varese v Lombardiji, v Trstu se je mudil na počitnicah s prijatelji.