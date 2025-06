Deželni prispevek za Stadion 1. maj pod vprašajem

Finančni prispevek, ki ga je Dežela FJK leta 2017 namenila gradnji novega športnega objekta na območju Stadiona 1. maj pri Svetem Ivanu v Trstu, je po osmih letih postavljen pod vprašaj. Športno združenje Bor – nosilec projekta, ki ob Občine Trst še čaka izdajo gradbenega dovoljenja – je namreč prejelo dopis pristojnega deželnega urada, v katerem piše, da je slednji zaradi zamud pri uresničitvi projekta uvedel postopek za preklic finančnega prispevka in društvo povabil, naj pošlje svoje morebitne ugotovitve. Kar se je tudi zgodilo, soočenje se nadaljuje. Gradnja večnamenske športne dvorane pa je trenutno postavljena pod vprašaj.

Dela se ne bodo mogla zaključiti do septembra

Dežela FJK je različnim organizacijam slovenske manjšine leta 2017 namenila 5,2 milijona evrov. Dobra polovica zneska je šla za izredno vzdrževanje drugih objektov, 2,5 milijona pa za gradnjo nove telovadnice pri Sv. Ivanu. Sprva je bil rok za uporabo teh sredstev določen za leto 2020, nato je bil nekajkrat podaljšan, sredstva so med drugim prispela kasneje.

Deželna direkcija za infrastrukturo je Boru nazadnje sporočila, da uvaja postopek za preklic financiranja gradnje objekta, pri čemer navaja različne argumente. Kot prvo zatrjuje, da se pripravljalna dela, ki so potrebna pred gradnjo, še niso začela, čeprav je bila tozadevna dokumentacija na občinski portal vložena lani. Omenja tudi prvotno zavrnitev gradbenega dovoljenja s strani Občine Trst in ugotavlja, da se dela ne bodo mogla zaključiti do trenutno določenega termina, ki ga dežela postavlja na konec letošnjega septembra.

Odgovor ŠZ Bor na očitke

Bor na očitke odgovarja z ugotovitvijo, da so se omenjena pripravljalna dela (na gornjem območju Stadiona, zlasti gre tu za prometno povezavo z Vrdelsko cesto nasproti liceja Franceta Prešerna), ki bodo omogočila dostop do gradbišča, lani začela. Mimogrede so na območju naleteli na zapuščen azbest, zaradi česar je stekel predvideni postopek vse do njegove odstranitve, kar je vzelo kar nekaj časa. Pri Boru navajajo še druga opravljena dela, zdaj pa čakajo na gradbeno dovoljenje.

»Predvidevamo, da si bodo spet prišli ogledat območje, o tem smo že neformalno domenjeni,« je povedal predsednik Bora Gorazd Pučnik. Na vprašanje, ali se res tvega, da se finančni prispevek izgubi, je odgovoril s »to je možno«. Pristavil pa je: »Mislim, da smo pojasnili, kaj smo delali v tem času in da se nismo ustavljali.«