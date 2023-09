Digitalni evro bi lahko bil plačilno sredstvo

»Resno razmišljamo o tem, da bi uvedli digitalni evro kot plačilno sredstvo. Evropska centralna banka bo v kratkem odločala, če in kdaj bi lahko začeli izdajati digitalni evro. Prepričani smo, da je treba iti v korak s časom.« To je na včerajšnjem gostovanju v tržaški Operni hiši Verdi napovedal guverner Banke Italije Ignazio Visco, ki je uvedel potujočo prireditev Na potovanju z Banko Italije.

Prvi mož italijanske banke je sicer rekel, da trendi kažejo, da je prihodnost v digitalnih valutah, čeprav se bo gotovina še naprej uporabljala. Visco je bil sicer prepričan, da se bo uporaba gotovine v Italiji zmanjševala hitreje, a se je, kot je sam rekel, zmotil, saj se brezgotovinski plačilni instrumenti niso še dobro prijeli.

Tržaška etapa Banke Italije, ki se je pred tem ustavila v Bariju, Genovi in Palermu, je postregla tudi z okroglo mizo, na kateri so menedžerji najpomembnejših tržaških zasebnih in javnih podjetij govorili o trajnostni ekonomiji in financah. Polno dvorana gledališča Verdi sta uvodoma nagovorila župan Roberto Dipiazza in predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga. Zbrane je pozdravil tudi direktor tržaškega sedeža Banke Italije Marco Martella.

Nato je besedo prevzel guverner te bančne ustanove Ignazio Visco, ki je orisal njene naloge in aktivnosti. Prvi mož banke se je dotaknil tudi zvišanja obrestnih mer. Te je bilo treba zvišati, je rekel Visco, saj bi v nasprotnem primeru tvegali, da bi nam situacija ušla iz rok.

