Dijake in dijakinje obiskal znani slovenski raper Challe Salle (video)

»Sam ona noče z mano, prav da nism zanjo. Ona noče z mano. Pejva na kavo, uzem si ga lagano,« je danes dopoldne odmevalo v veliki dvorani Državnega izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana v Svetoivanskem parku. Tam je namreč gostoval Saša Petrović z umetniškim imenom Challe Salle.

Slovenski raper je v Trst prišel na povabilo dijakov, ki so njegovo glasbo in tekste spoznavali pod mentorstvom profesorice slovenščine Maje Smotlak. Kot je povedala, so pevca na šolo povabili, ker se je predvsem za dijake potrebno tudi pri slovenščini ozirati po aktualnosti in odkrivati sodobne jezikovne oblike. Med njimi tudi slovenski rap.

Challe Salle je odgovarjal na vprašanja dijakinj in dijakov tretjega letnika smeri kemija, materiali in biotehnologije, nakar je pred množico navdušenih mladih obrazov še predstavil nekaj »komadov«. Dobrodošlico mu je izrekel tudi ravnatelj Primož Strani.

»Pri šestnajstih letih sta se starša, ki sta bila po rodu iz Srbije, ločila, kar me je močno zaznamovalo,« je uvodoma pojasnil umetnik, ki se z glasbo ukvarja od malih nog. Začel je s klavirjem, ki ga danes ne igra več, saj skoraj vso glasbo proizvaja z digitalnimi instrumenti in računalnikom.