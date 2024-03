Dijake želijo spodbuditi k aktivnemu razmišljanju

Dijakinje in dijaki slovenskih drugostopenjskih srednjih šol bodo jutri z Memobusom odpotovali v Krakov. Podobno kot nekoč z Vlakom spomina se bodo na pobudo društva Quarantottozerouno, Občine Devin - Nabrežina in ob podpori Dežele Furlanije - Julijske krajine po sprejemu v Rižarni pri Sv. Soboti in ogledu tamkajšnjega muzeja odpeljali na nočno pot do poljskega mesta. Tam si bodo ogledali mestno središče in judovsko četrt z getom, ki so ga ustvarili nacisti, nato koncentracijski taborišči Auschwitz in Birkenau ter muzej v tovarni Oskarja Schindlerja.

Do nedelje bo 47 dijakov iz Trsta in Gorice obravnavalo polpreteklo zgodovino v slovenskem jeziku. »Memobus je namreč tokrat samo slovenski,« je povedal zgodovinar Stefan Čok, eden izmed organizatorjev in spremljevalcev, »in vse dejavnosti bodo potekale v slovenščini, le za ogled taborišč nas bo spremljal italijanski vodič«.

Poleg Čoka bodo dijake spremljali štirje profesorji in še dva organizatorja. Na potovanju in na predavanjih bodo mladi podrobneje spoznali kruto poglavje zgodovine preteklega stoletja. »V njih želimo spodbuditi predvsem aktivno razmišljanje,« je še dejal Čok.