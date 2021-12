Dijaki objeli šolsko poslopje

Bilo je leta 1791, ko je prvi učitelj, gospod Giuseppe Montanelli, nastopil službo na katinarski šoli. Takrat je šolska stavba (oz. župnišče) stala nasproti objekta današnje nižje srednje šole – ki tam stoji že zavidljivih 150 let – in v njej je potekalo obvezno šolanje po Terezijanski splošni šolski naredbi iz leta 1774. Otrok ni bilo veliko, saj so krajani občutili šolanje kot obremenitev. Kdor je sledil pouku, pa je prisluhnil razlagam v nemščini, italijanščini in slovenščini.

Danes, po natanko 230 letih, se poleg glavnega učnega jezika, slovenščine, dijaki in dijakinje prvostopenjske srednje šole sv. Cirila in Metoda učijo tudi italijanščino, nemščino in angleščino, kot so pokazali včeraj na slovesnem praznovanju pomembne obletnice. V spremstvu ravnateljice Večstopenjske šole Vladimirja Bartola Caroline Visentin, profesorjev in ostalega osebja so se najprej nastavili objektivu za skupno fotografijo s transparentom v treh jezikih, ki ga je izdelala profesorica likovne vzgoje Magda Samec. Izobesili so ga na zunanji ograji, da bo viden vsem mimoidočim. Nato pa so dobesedno objeli šolo. Obkolili so stavbo in ji s pesmijo prisrčno voščili v treh jezikih.

Na šolskem dvorišču so bili medtem razstavljeni staro računalo, tabla, klop in nekaj lesenih predmetov, ki jih v šoli hranijo v spomin na stare čase. Praznik so kljub nizki temperaturi in burji nadaljevali na sončni strani dvorišča, kjer so se posladkali s krofi, ki jih je ponudil domačin, pek Piero Fontanot, nekdanji učenec katinarske šole.