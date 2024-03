Dijaki obsodili policijsko nasilje na protestih

Tržaški dijaki in dijakinje so se združili v organizacijo Rete degli studenti medi. Včeraj je novonastala organizacija priredila na Trgu sv. Antona shod v podporo dijakom in študentom, ki jih je policija v Pisi pretepala med mirnim protestom 23. februarja, ko so pozivali k prekinitvi ognja v Palestini.

Na trgu v Trstu se je zbralo okrog sto dijakov različnih tržaških višjih srednjih šol, predvsem licejev Galilei, Carducci Dante, Petrarca in Deledda. V en glas so obsodili nasilje na protestih in politične izjave, ki so sledile po njem. »Če so protestirali brez dovoljenja ali so žalili policijo, bi jih morali oglobiti, ne pa pretepati s pendreki,« so bili jasni dijaki. Organizatorji so bili zadovoljni z odzivom sošolcev, saj niso pričakovali, da se jih bo zbralo toliko. »To je jasen dokaz, da nismo otroci in da se znamo organizirati. Tako pokažemo, da tudi naše mnenje šteje,« so dejali v megafon. Dotaknili so se tudi drugih tem, ki zadevajo predvsem slabo stanje šolskih objektov.