Dimne bakle in zastave pri Boljuncu

Zaposleni pri družbi Interporto, ki upravlja bodisi tovorni terminal pri Fernetičih kot logistični center Freeeste v Boljuncu, so danes zjutraj prekrižali roke ter ob podpori sindikata USB priredili živahen protest. Že zgodaj zjutraj so pred logističnim centrom v Boljuncu plapolale zastave in so prižgali dimne bakle, okrog štirideset protestnikov je zablokiralo vhod in tovornjakom onemogočilo vstop na ploščad.

Predstavniki delavcev so že večkrat zahtevali srečanje z vodstvom družbe in prosili za izboljšanje delovnih pogojev. Na zahtevo po dodatni poklicni pokojnini in dodatkih, ki so predvideni za posebne delovne razmere, kot so na primer nočne izmene, ni bilo odziva.

Številne družbe so zaradi pandemične ekonomske krize na kolenih in tudi za Interporto je trenutek težak, a pred koronavirusom je družba doživela rekordno leto tudi po zaslugi delavcev, je sporočil sindikat USB. Pozitiven poslovni izid je pritegnil pozornost novih investitorjev, ki so vlagali v času pandemije. Dejavnost se je nadaljevala po zaslugi tistih, ki so trdno delali tudi v obdobju popolne zapore, t.i. lockdowna.

Med protestom se je pri vodstvu Freeeste oglasil predsednik pristaniške uprave Zeno D’Agostino in dejal, da je pripravljen gostiti omizje sindikatov, delavcev in predstavnikov družbe.