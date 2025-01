Dipiazza: Denar za Park miru na Opčinah imamo

Župan Roberto Dipiazza zatrjuje, da bodo do konca leta na območju openskega strelišča vendarle uredili Park miru. Računa na to, da bo do konca mandata spomladi 2027 uresničil večji del projektov iz volilnega programa. Na očitke levosredinske opozicije, da je župan napovedi in ne župan konkretnih rešitev, Dipiazza odgovarja takole: »Imamo koalicijo, ki skrbi za razvoj mesta, in opozicijo, ki bo vedno proti.«

Kakšno bo leto 2025?

Leto 2024 smo zaključili v velikem slogu. Dejstvo, da je zavarovalnica Generali kupila palačo Carciotti, me navdaja z veseljem. Letošnje leto bo v znamenju Starega pristanišča. V kratkem bo konferenca pristojnih organov, nato bomo končno lahko objavili javni razpis za prenovo območja. Dežela FJK istočasno dela na svojem projektu selitve pisarn. Ko se bodo spraznile deželne palače v Ulicah Sv. Frančiška, Giulia, Carducci, Korzo Cavour bo Trst na nepremičninski trg poslal čudovite palače.

Boste našli investitorje za vse te palače?

Imamo celo vrsto potencialnih investitorjev. Nimate pojma, koliko podjetnikov je pripravljenih investirati v Trst.

Pred leti je avstrijski podjetnik kupil sejmišče, veliko obljubljal, a do zdaj malo naredil. Vam prazne obljube ne dvigujejo pritiska?

V tem primeru je v minusu zasebnik in ne občina.

V minusu so tudi stanovalci, ki imajo pred nosom zapuščeno območje.

No, tudi prej, ko je bilo tam še sejmišče, niso imeli prav lepega razgleda.

Boste zdaj, ko ste prodali palačo Carciotti, našli denar za ureditev Parka miru na openskem strelišču? Zavezali ste se, da boste park uredili, ko boste dobili denar od prodaje nepremičnin.

Park bomo uredili. Z arhitektom moramo malce predelati načrt. Z nekaterimi deli projekta se osebno ne strinjam. V projektu so sanitarije, a osebno menim, da te pri spomeniku niso bistvene. Če bodo pobudniki vztrajali pri projektu, bomo že našli kompromis. Denar ni problem.

Kdaj predvidevate, da bo Park miru končan?

Do konca leta.